Ski-Routinier verkündet seinen Rücktritt

Daniele Sette zieht sich mit dem Riesentorlauf am Sonntag bei den Schweizer Meisterschaften aus dem aktiven Sport zurück - das verkündet der mittlerweile 34-Jährige via Instagram.

"Jetzt fühlt es sich an, als hätte ich alles gegeben", schreibt der Schweizer, der insgesamt 34 Mal im Laufe seiner Karriere im Skiweltcup am Start stand und einen elften Platz 2021 beim Riesentorlauf in Bansko als bestes Resultat stehen hat.

Keine Chance auf Weltcupplatz

Zuletzt war Sette im Februar 2024 in Palisades Tahoe im Schweizer Weltcup-Aufgebot, seitdem versuchte sich der Riesentorlauf-Spezialist über Rennen in Nordamerika für den Weltcup zu empfehlen.

"Ich habe es gehasst, ich habe es geliebt. Ich habe gelitten, gefeiert, aufgeben wollen - und trotzdem weitergemacht. Ich hatte Angst, war entschlossen, habe das Leben hinterfragt, Frieden gespürt, mich verloren und wiedergefunden. Ich habe mich allein gefühlt, geliebt, wütend, verstanden, übersehen und glücklich. Ich habe alle Emotionen durchlebt und am Ende habe ich sie alle geliebt."