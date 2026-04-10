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Marco Schwarz räumt bei den Staatsmeisterschaften ab

Der Allrounder setzt sich bei den österreichischen Staatsmeisterschaften durch. Kärntner holt im Super-G vor zwei Youngsters den Meistertitel.

Marco Schwarz räumt bei den Staatsmeisterschaften ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Marco Schwarz krönt sich zum österreichischen Staatsmeister im Super-G.

Auf der Reiteralm setzt sich der 30-Jährige vor den Youngsters Matteo Haas (+0.12) und Vincent Wieser (+0.41) durch.

Mit dem Triumph im Super-G gewinnt Schwarz seinen fünften ÖM-Titel. Zuletzt siegte er 2023 in dieser Disziplin, davor räumte der Allrounder in der Kombination (2016), im Slalom (2016) und im Riesentorlauf (2015) ab.

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