Top-Abschluss! Pinturault siegt im allerletzten Karriererennen

Nach dem hochemotionalen Weltcup-Finale in Norwegen setzt Alexis Pinturault am Samstag den endgültigen Schlusspunkt unter seine Laufbahn.

Bei den nationalen Meisterschaften in seinem Heimatland zeigt der Franzose noch einmal allen, warum er über ein Jahrzehnt lang die Weltspitze mitgeprägt hat. Mit zwei Laufbestzeiten dominiert er den Riesentorlauf.

Zehnter Titel zum Servus

Pinturault verweist Guerlain Faivre (+0,55 Sek.) und Flavio Vitale (+0,66 Sek.) auf die Plätze und macht damit die "Zehn" voll: Es ist sein insgesamt zehnter Titel bei französischen Meisterschaften.

Bereits nach dem ersten Durchgang führt der Gesamtweltcupsieger von 2021 das Feld souverän an und lässt auch im Finale nichts mehr anbrennen.

Es ist ein versöhnliches Ende einer Karriere, die zuletzt von schweren Knieverletzungen geprägt war. In Tignes verabschiedet sich einer der letzten echten Allrounder mit dem obersten Treppchen vom aktiven Rennsport.

Ein Denkmal für den französischen Skisport

Mit 34 Weltcupsiegen, drei WM-Titeln und insgesamt elf Medaillen bei Großereignissen tritt Pinturault als erfolgreichster französischer Skifahrer der Geschichte ab.

Der Sieg in Tignes ist ein würdiger Schlusspunkt eines großen Sportsmannes, der den Weltcup über 15 Jahre lang bereichert hat.

Während Pinturault seinen Weltcup-Abschied klassisch absolvierte, traten andere Ski-Stars spektakulär ab. Bilder von legendären Abschiedsfahrten: