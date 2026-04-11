Ski-Weltcup 25/26: Das Preisgeld-Ranking der Top-Verdiener

Die Weltcup-Saison 2025/26 ist Geschichte – die sportlichen Triumphe schlagen sich auch am Konto der Ski-Stars nieder. Während Saison-Dominator Marco Odermatt einsam an der Spitze thront, gab es dahinter ein spannendes Rennen um die Preisgeld-Ränge.

Wer war die Nummer eins im ÖSV-Team und wie schlagen sich die Technik-Spezialisten im Vergleich zu den Speed-Fahrern?

Wir zeigen die Top 15 der Preisgeld-Könige des Winters.