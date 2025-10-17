"Leute verunglücken auch zu Hause" - Ski-Star lässt aufhorchen

Die Meinung des Super-G-Weltmeisters von 2019 ist ähnlich direkt wie seine Linie. Der Adrenalin-Junkie spricht sich im Gespräch mit dem Schweizer "Blick" gegen die Sperrung jener Piste aus, auf der sein Teamkollege Matteo Franzoso in einem Trainingscamp vergangenen Monat tödlich verunglückt ist.

"Das Drama um Matteo ist auch mir sehr nahegegangen. Trotzdem kann ich nicht nachvollziehen, dass diese Piste plötzlich viel zu gefährlich sein soll. Fakt ist: Auf dieser Piste in La Parva wird seit ungefähr 40 Jahren Abfahrt trainiert und bis in diesem Herbst ist hier nie etwas Schlimmes passiert. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass an der Stelle, wo Matteo gestürzt ist, etwas derart Schreckliches geschehen könnte."

Nicht Geschwindigkeit, sondern menschliches Versagen und Kurven das Problem

Auch bei anderen schweren Stürzen wäre nicht die Geschwindigkeit Schuld gewesen, so Paris. Als Grund für die Bruchlandung von Cyprien Sarrazin vergangenes Jahr in Bormio nennt der mehrfache Sieger dieser Abfahrt beispielsweise die mangelhafte Pistenpräparierung.