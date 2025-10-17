"Leute verunglücken auch zu Hause" - Ski-Star lässt aufhorchen

Auch beim Sturz von Aleksander Aamodt Kilde sei nicht der Rennläufer oder die Geschwindigkeit ausschlaggebend gewesen. Hier hätte die Rennfreigabe des Arztes, der Kilde trotz Grippe starten ließ, nicht erteilt werden dürfen, so der Italiener.
Zusätzlich erklärt der Südtiroler, dass Personen bereits bei viel banaleren Dingen gestorben seien: "Es kommt auch immer wieder vor, dass Menschen zu Hause beim Treppensteigen tödlich verunglückt sind."
Kinderabfahrt Crans-Montana
Auch betreffend zukünftiger Rennen spricht Paris Klartext: Er plädiert für eine möglichst direkte Kurssetzung. Die WM-Strecke in Crans-Montana sei eine Kinderabfahrt gewesen, das solle sich wieder ändern, so der Abfahrts-Spezialist. Wird Paris von der FIS erhört, können sich Zuschauer, Fans sowie Rennfahrer in Zukunft auf vielleicht noch spektakulärere Abfahrten einstellen.