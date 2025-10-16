Nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Dezember ist viel Zeit vergangen. Jetzt steht der achtfache Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher vor seinem Comeback.

Der 36-Jährige, der seit seiner Rückkehr in den Weltcup für die Niederlande aktiv ist, könnte bereits in Sölden am Start stehen. Bezüglich eines Antritts beim Saisonauftakt lässt sich Hirscher allerdings nicht in die Karten schauen.

In den Sozialen Medien hat der Ski-Superstar hingegen spannende Einblicke gewährt - in die Arbeit seiner Skifirma Van Deer. Wie er stolz verkündete, wurde ein neuer Skischuh entwickeln.

In der Vorsaison hatte der 36-Jährige Probleme mit dem Skischuh-Setup, diese "Geheimwaffe" soll nun Abhilfe schaffen. Er sei "gebaut, um zu performen", kündigte Hirscher an.