Kurz vor Saisonstart: Manuel Feller mit Kritik an Sölden

Manuel Feller steht am 26. Oktober zum Saisonauftakt der neuen Skiweltcup-Saison wieder im Starthaus. Nach einer Vorbereitung, die er wegen Rückenschmerzen kurzzeitig unterbrechen musste, bereitet ihm nun auch die Pistenänderung in Sölden Unbehagen.

Im letzten Streckenstück fügten die Verantwortlichen noch eine weitere Passage hinzu.

"Ich weiß nicht, ob das jetzt nötig war, beim ersten Rennen auf 3000 Meter kurz vor dem Ziel noch so etwas einzuschieben", so der 33 Jährige in einem Interview mit dem "ORF".

Höheres Verletzungsrisiko?

Auf dem Schlussstück sind es nun drei Bodenwellen mehr. Sie sollen die Attraktivität erhöhen. Gleichzeitig steige damit auch das Verletzungsrisiko, so Feller. "Es ist schon ein gewisses Risiko dabei. Vor allem im zweiten Durchgang", was auch mit dem Schatten zusammenhänge, berichtet der Tiroler.

Der ÖSV-Star sieht dem Heimrennen trotzdem positiv entgegen und freut sich auf die Saison. Mit seiner hohen Startnummer bleibt abzuwarten, wo sich der Gewinner von sechs Einzelrennen im Weltcup einreiht.

In Sölden steht am 25. Oktober der Riesentorlauf der Frauen und am 26. Oktober der Riesenslalom der Männer auf dem Programm (jeweils 10.00/13.00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).