Premierensieg in Val di Fassa - Hütter schrammt am Podest vorbei

Der Kampf um die Abfahrts-Kugel der Frauen spitzt sich weiter zu.

Nach der drittvorletzten Abfahrt der Saison in Val di Fassa führt zwar nach wie vor die bei Olympia schwer gestürzte Lindsey Vonn die Disziplinen-Wertung an, Emma Aicher ist ihr aber bis auf 14 Punkte nahe gerückt. Weltcup-Stand >>>

Die Deutsche verpasst den Sieg in der ersten von zwei Abfahrten in Val di Fassa nur um eine einzige Hundertstelsekunde. Unterdessen jubelt Laura Pirovano ausgerechnet in der Heimat in ihrem 125 Weltcuprennen über ihren ersten Weltcup-Sieg. Im Abfahrts-Weltcup schiebt sich Pirovano damit auf Rang drei, 50 Punkte hinter Aicher.

Weltmeisterin Breezy Johnson (USA/+0,29) komplettiert das Podest.

Ergebnis der Abfahrt >>>

Hütter fehlen nur fünf Hundertstel aufs Podest

Den Österreicherinnen gelingt im Vergleich zum vergangenen Wochenende mannschaftlich eine Verbesserung.

Cornelia Hütter belegt Platz fünf (+0,34), aufs Podest fehlen der Steirerin nur fünf Hundertstel. Zwei weitere Hundertstel dahinter reiht sich Ariane Rädler, Olympiasiegerin in der Team-Kombination, ein (+0,36).

Im Abfahrts-Weltcup hat Hütter als Sechste noch Kugel-Chancen, ihr Rückstand ist mit 136 Punkten bei noch zwei ausstehenden Rennen aber bereits groß.

Nina Ortlieb, die sich nach guten Trainingsleistungen einiges ausrechnen konnte, ist nach einem schweren Fehler im oberen Teil früh geschlagen und wird Elfte (+0,75). Mirjam Puchner schafft es nicht in die Top 20 (+1,27).

Am Samstag (10:45 Uhr im LIVE-Ticker) steht in Val di Fassa eine weitere Abfahrt am Programm.

Ergebnis der Abfahrt in Val di Fassa: