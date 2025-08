Verkündet ÖSV-Star Venier am Donnerstag ihren Rücktritt?

presented by

Was bringt die Zukunft für Weltmeisterin Stephanie Venier?

Bereits im April kokettierte die 31-jährige Tirolerin mit einem vorzeitigen Karriereende. Eine Entscheidung wollte die ÖSV-Läuferin im August bekanntgeben.

Und genau das macht sie nun auch. Die Super-G-Weltmeisterin von Saalbach lädt für Donnerstag (13 Uhr) in ihrer Heimat Oberfuss zu einer Pressekonferenz ein. Dort wolle sie einen Ausblick über ihre weiteren Pläne geben, heißt es in der Aussendung.

Die Spekulationen über ein vorzeitiges Karriereende sind nun groß. In der vergangenen Saison hatte Venier immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen. Zudem gab es Meinungsverschiedenheiten mit Damen-Cheftrainer Roland Assinger.

So oder so wird die Entscheidung am Donnerstag mit Spannung erwartet. Abseits der Piste läuft es aktuell auf jeden Fall wie geschmiert. Vor wenigen Tagen machte sie die Verlobung mit Christian Walder öffentlich (Hier nachlesen >>>).

