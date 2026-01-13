NEWS

Truppe nach Podestplatz erleichtert: "Der Vierte hätte wehgetan"

Katharina Truppe steht trotz "schwammiger Füße" zum ersten Mal bei einem Heimrennen auf dem Stockerl, während Shiffrin weiter Rekorde ausbaut.

Truppe nach Podestplatz erleichtert: "Der Vierte hätte wehgetan" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreichs Ski-Damen haben endlich auch im Slalom ihren ersten Podestplatz in dieser Saison, Katharina Truppe holt ausgerechnet beim Flutlichtspektakel in Flachau vor über 12.000 Fans Rang drei, geschlagen nur von Überfliegerin Mikaela Shiffrin und deren US-Teamkollegin Paula Moltzan (zum Rennbericht >>>).

Für Truppe war es nicht nur der erste Stockerlplatz in dieser Saison, nachdem sie sich in den letzten Slaloms an die Topplatzierungen herangepirscht und vor allem mit großer Konstanz bestochen hatte, sondern auch der erste vor heimischem Publikum.

"Ich war im zweiten Durchgang echt nervös, habe ein bisschen schwammige Füße gehabt während dem Fahren. Es war wirklich nicht leicht, gerade mit den Spuren", zeigte sich Truppe nach dem Rennen im ORF-Interview erleichtert.

Hundertstelglück nach großer Anspannung

Dabei war auch das Hundertstelglück auf ihrer Seite, im Kampf mit der schlussendlich viertplatzierten Camille Rast war die Kärntnerin bei den Zwischenzeiten abwechselnd einmal knapp vorne, dann wieder knapp hinten, am Ende bewahrten sie 3 Hundertstel-Sekunden vor dem undankbaren vierten Platz.

Dessen war sich Truppe auch bewusst, zum Glück habe es gereicht, "weil der Vierte hätte halt ein bisschen wehgetan", so die Kärntnerin.

Die zahlreichen Fans waren für Truppe auch unterwegs zu hören, die hätten sie hinuntergetragen: "Ich glaube, vor lauter Schreien haben sie mir die 2 Hundertstel gegönnt." Die Anspannung, als eine der ersten Drei des ersten Durchgangs oben zu stehen, sei nämlich schon groß gewesen, "es war vom Kopf her wirklich zach".

Feiern mit Teamkollegin für Shiffrin wichtiger als Zahlen

Nichts Außergewöhnliches dürfte es für Mikaela Shiffrin sein, als Letzte ins Rennen zu gehen. Die 30-Jährige feierte ihren 70. Slalomsieg, den 107. Sieg über alle Disziplinen hinweg.

Die Amerikanerin kürte sich damit zum bereits sechsten Mal zu "Snow Space Salzburg Princess", besonders der Kampf mit ihrer Teamkollegin bereitete ihr Freude. "Es ist ein verrücktes Gefühl, mich mit ihr zu duellieren."

"Heute war es schlussendlich auf meiner Seite, aber ich träume von deinem ersten Sieg und hoffe, dass ich dann mit dir am Podium sein kann", richtete die klare Führende im Slalom- und Gesamtweltcupführende der unterlegenen Moltzan aus, die nach mehreren Stockerlplätzen weiterhin auf ihren ersten Weltcuperfolg warten muss.

Was löste der 70. Sieg im Slalom bei Shiffrin aus? "Ich bin keine große Mathematikerin, es ist schwer, eine Karriere an einem Abend festzumachen. Diese Momente mit Teamkolleginnen zu teilen, das ist einfach besonders."

Die 10 Frauen mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

#10 - Hanni Wenzel (Liechtenstein) - 11 Weltcupsiege
#9 - Pernilla Wiberg (Schweden) - 14 Weltcupsiege

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Truppe beim Nacht-Slalom in Flachau am Podest

Truppe beim Nacht-Slalom in Flachau am Podest

Ski Alpin
1
Startliste für den Slalom der Frauen in Flachau

Startliste für den Slalom der Frauen in Flachau

Ski Alpin
Truppe bei Shiffrin-Sieg im Flachau-Spektakel am Podest

Truppe bei Shiffrin-Sieg im Flachau-Spektakel am Podest

Ski Alpin
2
Alle Flachau-Siegerinnen und Sieger der Weltcup-Geschichte

Alle Flachau-Siegerinnen und Sieger der Weltcup-Geschichte

Ski Alpin
Weiteres Ski-Weltcup-Rennen in Flachau 2027

Weiteres Ski-Weltcup-Rennen in Flachau 2027

Ski Alpin
Bilder der Hermann Maier Star Challenge in Flachau

Bilder der Hermann Maier Star Challenge in Flachau

Ski Alpin
1
Hier findet das Ersatzrennen für den Super-G in Zauchensee statt

Hier findet das Ersatzrennen für den Super-G in Zauchensee statt

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Mikaela Shiffrin Katharina Truppe Flachau Paula Moltzan