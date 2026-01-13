NEWS

Weiteres Ski-Weltcup-Rennen in Flachau 2027

Vor dem traditionsreichen Nacht-Slalom wird im kommenden Jahr auch ein Riesentorlauf der Frauen bei Flutlicht über die Bühne gehen.

Weiteres Ski-Weltcup-Rennen in Flachau 2027 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Gute Nachrichten für alle heimischen Ski-Fans: 2027 gibt es ein Ski-Weltcup-Rennen mehr in Österreich.

In Flachau findet im kommenden Jahr einen Tag vor dem Nacht-Slalom auch ein Riesenslalom bei Flutlicht statt. Die beiden Nachtrennen sind für 4. und 5. Jänner 2027 fixiert und von der FIS bestätigt, teil der ÖSV mit.

Damit ist man eine Woche früher dran als heuer, die Veranstaltung fällt aber in die Ferienzeit. Am 6. Jänner findet traditionell auch im benachbarten Bischofshofen das Finale der Vierschanzentournee statt.

Schladming als Vorbild

"Mit der Erweiterung um einen Riesenslalom wird diese Erfolgsgeschichte nun um ein weiteres Kapitel bereichert", betont Christian Scherer.

Dass die Entscheidung sportlich wie organisatorisch Sinn ergibt, zeige ein Blick zu den Männern nach Schladming, so der ÖSV-Generalsekretär: "Auch dort hat sich die Kombination zweier Disziplinen als Erfolgsmodell etabliert. Zudem ist es effizienter und nachhaltiger, die notwendige Infrastruktur für zwei Bewerbe zu nützen. In Flachau folgen wir diesem Beispiel – mit dem klaren Ziel, den Fans im Rahmen eines Zwei-Tages-Events noch mehr Weltcup-Highlights zu bieten und die Attraktivität des Standortes weiter zu steigern."

Einen Weltcup-Riesentorlauf der Frauen in Flachau gab es zuletzt am 17. Jänner 2016, als die Deutsche Viktoria Rebensburg siegte und Eva-Maria Brem Vierte wurde. Das einzige Rennen davor ging im März 2002 über die Bühne.

