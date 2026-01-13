NEWS

Truppe beim Nacht-Slalom in Flachau am Podest

Katharina Truppe behält beim Flutlicht-Spektakel die Nerven und steht erstmals bei einem Heimrennen am Stockerl. Schneller sind nur zwei US-Ladys.

Truppe beim Nacht-Slalom in Flachau am Podest Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Erster Saison-Podestplatz im Slalom für Österreichs Ski-Frauen - und das ausgerechnet beim Heimrennen in Flachau!

Katharina Truppe carvt beim Nacht-Slalom auf der Hermann-Maier-Weltcupstrecke vor rund 12.200 Zuschauern zu Rang drei (+0,65) und damit dem insgesamt siebenten Podestplatz ihrer Karriere, dem ersten bei einem Heimrennen.

Schneller als die Kärntnerin sind nur zwei US-Amerikanerinnen: Siegerin Mikaela Shiffrin, die zum sechsten Mal in Flachau triumphiert, und Paula Moltzan (+0,41).

Ergebnis des Slaloms >>>

Camille Rast (SUI), Gewinnerin des letzten Slaloms in Kranjska Gora, wird zwei Hundertstel hinter Truppe Vierte (+0,67).

Für Shiffrin ist es ihr 70. Weltcupsieg im Slalom. Der Lohn der nun 107-fachen Weltcupsiegerin ist das Rekordpreisgeld im Frauen-Weltcup von 70.000 Euro.

Ewige Bestenliste>>>

Alle Flachau-SiegerInnen in der Skiweltcup-Geschichte >>>

Huber und Falch verbessern sich

Zweitbeste Österreicherin ist Katharina Huber. Die Niederösterreicherin verbessert sich im Finale um sechs Ränge auf Platz zehn (+2,60). Es ist ihr erster Top-Ten-Platz in dieser Saison.

Lisa Hörhager wird 14. (+3,40). Natalie Falch gelingt im 2. Durchgang ein Sprung nach vorne um ganze sieben Plätze auf Rang 17 (+4,11).

Katharina Gallhuber, im ersten Lauf als Zehnte noch zweitbeste Österreicherin, wird nach einem Steher im Finale auf Rang 26 durchgereicht.

Franziska Gritsch verpasst als 33. die Qualifikation fürs Finale. Leonie Raich und Valentina Rings-Wanner scheiden in Lauf eins aus.

Weiteres Weltcup-Rennen in Flachau 2027 >>>

Ergebnis des Slaloms:

Die 10 Frauen mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

#10 - Hanni Wenzel (Liechtenstein) - 11 Weltcupsiege
#9 - Pernilla Wiberg (Schweden) - 14 Weltcupsiege

Slideshow starten

11 Bilder

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Katharina Truppe Mikaela Shiffrin Camille Rast Katharina Gallhuber Paula Moltzan ÖSV-Skiteam Flachau Katharina Huber Natalie Falch Lisa Hörhager