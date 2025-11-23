Max Franz wird in den nächsten Wochen kein Comeback im Ski-Weltcup geben.

Der Kärntner, der sich vor drei Jahren beide Beine brach, reist vorzeitig aus den USA ab. Der 36-Jährige trat im Rahmen des Trainings in Copper Mountain in einer ÖSV-internen Qualifikation an. (Hier nachlesen>>>).

Wie der Kärntner in seinen sozialen Netzwerken bekanntgibt, reicht es aber nicht zu einem Renneinsatz. "Meine USA-Reise ist leider schon wieder vorbei. Es war eine Woche voller Emotionen. Dieselbe Strecke runterzufahren, auf der ich so schwer gestürzt bin, war nicht einfach."

Die Speed-Saison beginnt am kommenden Donnerstag mit einem Super-G in Copper Mountain.

Unterdessen sind die Abfahrten in Beaver Creek (4./5.12.) noch nicht gesichert. Aufgrund der aktuell hohen Temperaturen fällt erst am Montag die Entscheidung, ob die Rennen ausgetragen werden können.