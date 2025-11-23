-
Nach Qualifikation: Max Franz reist aus den USA ab
Während Franz die Heimreise antritt, wackeln die Abfahrten in Beaver Creek wegen ungewöhnlich hoher Temperaturen.
Max Franz wird in den nächsten Wochen kein Comeback im Ski-Weltcup geben.
Der Kärntner, der sich vor drei Jahren beide Beine brach, reist vorzeitig aus den USA ab. Der 36-Jährige trat im Rahmen des Trainings in Copper Mountain in einer ÖSV-internen Qualifikation an. (Hier nachlesen>>>).
Wie der Kärntner in seinen sozialen Netzwerken bekanntgibt, reicht es aber nicht zu einem Renneinsatz. "Meine USA-Reise ist leider schon wieder vorbei. Es war eine Woche voller Emotionen. Dieselbe Strecke runterzufahren, auf der ich so schwer gestürzt bin, war nicht einfach."
Die Speed-Saison beginnt am kommenden Donnerstag mit einem Super-G in Copper Mountain.
Unterdessen sind die Abfahrten in Beaver Creek (4./5.12.) noch nicht gesichert. Aufgrund der aktuell hohen Temperaturen fällt erst am Montag die Entscheidung, ob die Rennen ausgetragen werden können.