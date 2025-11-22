Premierensieger in Gurgl - Raschner macht Riesensprung nach vorn

Beim zweiten Slalom des Ski-Weltcup-Winters in Gurgl gibt es einen Premierensieger!

Von Rang 14 zum Sieg

Der Franzose Paco Rassat macht sich die engen Zeitabstände des ersten Durchgangs zunutze und tilgt seine 85 Hundertstel Rückstand, die für ihn zur Halbzeit Rang 14 bedeuteten.

Zwischen-Leader Atle Lie McGrath aus Norwegen muss sich mit neun Hundertstel Rückstand mit Rang drei begnügen, er fällt auch hinter Armand Marchant zurück, der als erster Belgier auf ein Weltcup-Podest fährt (+0,07).