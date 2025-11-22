NEWS

Premierensieger in Gurgl - Raschner macht Riesensprung nach vorn

Ein Franzose steht erstmals ganz oben, dazu erstmals überhaupt ein Belgier am Podest. Zwei Österreicher überraschen.

Premierensieger in Gurgl - Raschner macht Riesensprung nach vorn Foto: © GEPA
Beim zweiten Slalom des Ski-Weltcup-Winters in Gurgl gibt es einen Premierensieger!

Von Rang 14 zum Sieg

Der Franzose Paco Rassat macht sich die engen Zeitabstände des ersten Durchgangs zunutze und tilgt seine 85 Hundertstel Rückstand, die für ihn zur Halbzeit Rang 14 bedeuteten.

Zwischen-Leader Atle Lie McGrath aus Norwegen muss sich mit neun Hundertstel Rückstand mit Rang drei begnügen, er fällt auch hinter Armand Marchant zurück, der als erster Belgier auf ein Weltcup-Podest fährt (+0,07).

Raschner mit Riesensprung bester Österreicher

Bester Österreicher wird Dominik Raschner auf Rang sechs (+0,70), auch er macht einen großen Sprung nach vorne - er war zwischenzeitlich auf Rang 25.

Die weiteren ÖSV-Männer: 12. Simon Rueland (+0,99), 16. Fabio Gstrein (+1,12), 21. Marco Schwarz (+1,28), 24. Johannes Strolz (+1,53) und 27. Manuel Feller (+2,04).

