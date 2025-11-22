Premierensieger in Gurgl - Raschner macht Riesensprung nach vorn

Unglaublich, aber wahr: Skurrile Nationen am Weltcup-Podest
Ergebnis des Slaloms in Gurgl >>>
Raschner mit Riesensprung bester Österreicher
Bester Österreicher wird Dominik Raschner auf Rang sechs (+0,70), auch er macht einen großen Sprung nach vorne - er war zwischenzeitlich auf Rang 25.
Die weiteren ÖSV-Männer: 12. Simon Rueland (+0,99), 16. Fabio Gstrein (+1,12), 21. Marco Schwarz (+1,28), 24. Johannes Strolz (+1,53) und 27. Manuel Feller (+2,04).
Ergebnis des Männer-Slaloms in Gurgl:
Die 15 besten Skifahrer Österreichs aller Zeiten
-
Ist Marcel Hirscher der Ski-GOAT?Standpunkt
-
Julia Scheib: Österreichs neue Seriensiegerin?3er-Gondel
-
Hat der Wintersport eine Zukunft?Standpunkt
-
3er-Gondel (EP18) - Die Schweiz rasiert, Österreich triumphiert!3er-Gondel
-
3er-Gondel (EP16) - Spektakel oder Spital3er-Gondel
-
3er-Gondel: Überflügeln Tschofenig & Co. die einstigen Superadler?3er-Gondel
-
3er-Gondel: Vogelwild! Darum rast Conny Hütter wieder zu Kristall3er-Gondel
-
3er-Gondel: Ist Katharina Liensberger zurück an der Weltspitze?3er-Gondel
-
3er-Gondel: Slalom-Auftakt in Levi: Braathen kriegt das Rentier!3er-Gondel
-
3er Gondel: Rock 'n' Roll, Samba und Chicken Dance3er-Gondel