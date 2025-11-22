NEWS

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Gurgl

Nach dem Saisonauftakt in Levi steht im zweiten Slalom der Saison ein Heimrennen in Gurgl für die ÖSV-Fahrerinnen an, dort soll eine Steigerung gelingen.

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Gurgl Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für die Technikerinnen steht in Gurgl der zweite Saison-Slalom auf dem Programm. Der erste Durchgang startet um 10:30 Uhr, der zweite Durchgang folgt ab 13:30 Uhr - LIVE-Ticker >>>

Katharina Liensberger reihte sich in Levi als beste Österreicherin auf Platz zehn ein. Demnach soll den ÖSV-Fahrerinnen vor heimischem Publikum ein Sprung nach vorne gelingen.

Eröffnet wird das Rennen von der Schweizerin Wendy Holdener, gefolgt von Lena Dürr (GER) und Zrinka Ljutic (CRO). Startnummer vier hat die Schwedin Anna Swenn-Larsson, ehe die Levi-Siegerin Mikaela Shiffrin ins Rennen geht.

Die erste Österreicherin wird Liensberger sein. Sie fährt als Sechste aus dem Starthaus. Camille Rast (SUI) beschließt die Top-Gruppe.

Sieben Österreicherinnen am Start

Als Vierzehnte kommt Katharina Huber an die Reihe. Nach ihr startet Katharina Truppe. Ebenfalls dabei ist Katharina Gallhuber (27). Die Gruppe der ersten 30 wird von Franziska Gritsch beendet.

Lisa Hörhager, die in Levi auf den 23. Platz fuhr, geht als 36. ins Rennen. Natalie Falch kommt als letzte ÖSV-Fahrerin (52).

Die Startliste für den 1. Durchgang:

Mehr zum Thema

Premierensieger in Gurgl - Raschner macht Riesensprung nach vorn

Premierensieger in Gurgl - Raschner macht Riesensprung nach vorn

Ski Alpin
5
Raschner rettet ÖSV in Gurgl: "Müssen einfach besser werden"

Raschner rettet ÖSV in Gurgl: "Müssen einfach besser werden"

Ski Alpin
3
Ski-Weltcup in Gurgl: TV-Übertragung & Livestream

Ski-Weltcup in Gurgl: TV-Übertragung & Livestream

Ski Alpin
Die Startliste für den Männer-Slalom in Gurgl

Die Startliste für den Männer-Slalom in Gurgl

Ski Alpin
2
Unglaublich, aber wahr: Skurrile Nationen am Weltcup-Podest

Unglaublich, aber wahr: Skurrile Nationen am Weltcup-Podest

Ski Alpin
3
Ski-Weltcup in Gurgl: Fakten zu den Slalom-Rennen im Ötztal

Ski-Weltcup in Gurgl: Fakten zu den Slalom-Rennen im Ötztal

Ski Alpin
ICE Hockey League LIVE: Pioneers - Ferencvaros Budapest

ICE Hockey League LIVE: Pioneers - Ferencvaros Budapest

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Slalom-Weltcup Obergurgl