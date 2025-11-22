Die Startliste für den Frauen-Slalom in Gurgl

Für die Technikerinnen steht in Gurgl der zweite Saison-Slalom auf dem Programm. Der erste Durchgang startet um 10:30 Uhr, der zweite Durchgang folgt ab 13:30 Uhr - LIVE-Ticker >>>

Katharina Liensberger reihte sich in Levi als beste Österreicherin auf Platz zehn ein. Demnach soll den ÖSV-Fahrerinnen vor heimischem Publikum ein Sprung nach vorne gelingen.

Eröffnet wird das Rennen von der Schweizerin Wendy Holdener, gefolgt von Lena Dürr (GER) und Zrinka Ljutic (CRO). Startnummer vier hat die Schwedin Anna Swenn-Larsson, ehe die Levi-Siegerin Mikaela Shiffrin ins Rennen geht.

Die erste Österreicherin wird Liensberger sein. Sie fährt als Sechste aus dem Starthaus. Camille Rast (SUI) beschließt die Top-Gruppe.

Sieben Österreicherinnen am Start

Als Vierzehnte kommt Katharina Huber an die Reihe. Nach ihr startet Katharina Truppe. Ebenfalls dabei ist Katharina Gallhuber (27). Die Gruppe der ersten 30 wird von Franziska Gritsch beendet.

Lisa Hörhager, die in Levi auf den 23. Platz fuhr, geht als 36. ins Rennen. Natalie Falch kommt als letzte ÖSV-Fahrerin (52).