Totaler Triumph: Sieg und Kugel für Julia Scheib!

Die Riesentorlauf-Kugel im Frauen-Weltcup geht erstmals seit zehn Jahren wieder nach Österreich!

Julia Scheib gewinnt den vorletzten Riesentorlauf der Saison im schwedischen Are und sichert sich damit vorzeitig ihre allererste Kristallkugel.

Scheib folgt damit Eva-Maria Brem nach. Die Tirolerin gewann als bis dato letzte Österreicherin in der Saison 2015/16 den Riesentorlauf-Weltcup.

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Scheib-Konkurrentin scheidet aus

Scheib feiert in Are ihren fünften Saisonsieg, während ihre einzig verbliebene Kugel-Konkurrentin und Halbzeit-Führende Camille Rast (SUI) im Finale ausscheidet.

Die Steirerin triumphiert letztlich 0,36 Sekunden vor der US-Amerikanerin Paula Moltzan sowie Alice Robinson (NZL/+0,75).

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Nur vier Österreicherinnen am Start

Neben Scheib sind in Are nur drei weitere ÖSV-Athletinnen am Start.

Stephanie Brunner fällt im Finale um drei Plätze auf Rang zwölf zurück, Franziska Gritsch wird 22.

Nina Astner muss ihren ersten Lauf verletzungsbedingt abbrechen.

Ergebnis des RTL in Are: