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Totaler Triumph: Sieg und Kugel für Julia Scheib!

Julia Scheib feiert im schwedischen Are ihren fünften Saisonsieg und holt damit erstmals seit zehn Jahren die kleine Kristallkugel im Riesentorlauf nach Österreich.

Totaler Triumph: Sieg und Kugel für Julia Scheib! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Riesentorlauf-Kugel im Frauen-Weltcup geht erstmals seit zehn Jahren wieder nach Österreich!

Julia Scheib gewinnt den vorletzten Riesentorlauf der Saison im schwedischen Are und sichert sich damit vorzeitig ihre allererste Kristallkugel.

Scheib folgt damit Eva-Maria Brem nach. Die Tirolerin gewann als bis dato letzte Österreicherin in der Saison 2015/16 den Riesentorlauf-Weltcup.

Alle Siegerinnen des RTL-Weltcups>>>

Scheib-Konkurrentin scheidet aus

Scheib feiert in Are ihren fünften Saisonsieg, während ihre einzig verbliebene Kugel-Konkurrentin und Halbzeit-Führende Camille Rast (SUI) im Finale ausscheidet.

Die Steirerin triumphiert letztlich 0,36 Sekunden vor der US-Amerikanerin Paula Moltzan sowie Alice Robinson (NZL/+0,75).

Ergebnis des Riesentorlaufs >>>

Nur vier Österreicherinnen am Start

Neben Scheib sind in Are nur drei weitere ÖSV-Athletinnen am Start.

Stephanie Brunner fällt im Finale um drei Plätze auf Rang zwölf zurück, Franziska Gritsch wird 22.

Nina Astner muss ihren ersten Lauf verletzungsbedingt abbrechen.

Ergebnis des RTL in Are:

Die 10 Frauen mit den meisten Riesentorlauf-Weltcupsiegen

#10 - Deborah Compagnoni (Italien) - 13 Weltcupsiege
#10 - Sonja Nef (Schweiz) - 13 Weltcupsiege

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