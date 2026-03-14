Holt Julia Scheib schon am Samstag in Are die kleine Kristallkugel im Riesentorlauf?

Nach dem 1. Durchgang sieht es noch nicht danach aus. Die Steirerin liegt zwar auf Rang zwei, vor ihr rangiert allerdings ihre Kugel-Konkurrentin Camille Rast aus der Schweiz. Scheibs Rückstand beträgt jedoch nur elf Hundertstel, damit ist im Kampf um den Sieg alles drin.

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Die US-Amerikanerin Paula Moltzan hat als Dritte bereits 0,56 Sekunden Rückstand, Alice Robinson (NZL) ist Vierte (+0,60). Mikaela Shiffrin unterläuft wenige Tore vor dem Ziel ein schwerer Fehler, der ihr eine überlegene Bestzeit kostet. Sie ist mit 2,29 Sekunden Rückstand Zwölfte.

So kann Scheib die Kugel fixieren

Um die kleine Kugel schon heute im vorletzten Riesentorlauf der Saison zu fixieren, müsste Scheib nach dem Rennen mehr als 100 Punkte Vorsprung auf Rast haben. Nach aktuellem Zwischenstand würde der Vorsprung der ÖSV-Athletin allerdings auf 69 Punkte schmilzen.

Mit dem Ausfall von Sara Hector (SWE) hat sich eine Athletin in Are aus dem Kugel-Rennen verabschiedet.

Nur vier Österreicherinnen am Start

Neben Scheib sind in Are nur drei weitere ÖSV-Athletinnen am Start.

Stephanie Brunner liegt nach Lauf eins auf Rang elf (+2,27), Franziska Gritsch reißt einen Rückstand von 3,08 Sekunden auf. Nina Astner scheidet aus.

Der 2. Durchgang beginnt um 13:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

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