Ski LIVE - Riesentorlauf in Are: das Ergebnis

Kugel-Showdown in Schweden! Der Weltcup biegt auf die Zielgerade ein und Åre bittet zum vorletzten Riesentorlauf-Härtetest der Saison. Für Österreich könnte es ein historischer Tag werden. LIVE-Ticker>>>

Matchball für Scheib: Beendet die Steirerin die ÖSV-Durststrecke?

Die Vorzeichen stehen gut: Julia Scheib reist mit einem soliden Polster von 89 Punkten Vorsprung auf Camille Rast (SUI) nach Schweden.

Landet die Steirerin heute vor ihrer ersten Verfolgerin und baut den Vorsprung auf über 100 Punkte aus, ist ihr die kleine Kristallkugel mathematisch nicht mehr zu nehmen. Es wäre die erste RTL-Kugel für die ÖSV-Damen seit Eva-Maria Brem im Jahr 2016.

Scheib, die heuer bereits vier Saisonsiege feierte, will den Sack heute endgültig zumachen und die Konkurrenz rund um Lokalmatadorin Sara Hector schachmatt setzen.

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