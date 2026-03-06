NEWS

Ski LIVE: Abfahrt der Frauen in Val di Fassa

Drittletzte Abfahrt der Saison - und es geht weiterhin um kleine Kristallkugel. LIVE-Ticker:

Ski LIVE: Abfahrt der Frauen in Val di Fassa Foto: © GEPA
Der Ski-Zirkus der Frauen macht Halt im italienischen Val di Fassa, wo am Freitag die erste von zwei Abfahrten (Ersatzrennen für Crans Montana) über die Bühne geht. Start ist um 11:30 Uhr - im Live-Ticker >>>

Im Abfahrts-Weltcup führt drei Rennen vor Saisonende nach wie vor die bei Olympia schwer gestürzte Lindsey Vonn (400 Punkte), 94 Punkte vor Emma Aicher. Cornelia Hütter und die im Training starke Nina Ortlieb haben auf den Rängen sieben und acht ebenfalls noch theoretische Kugel-Chancen.

Abfahrt in Val di Fassa im LIVE-Ticker:

Ski-Weltcup Damen Alpiner Ski-Weltcup Abfahrts-Weltcup Abfahrt Val di Fassa Lindsey Vonn Emma Aicher Sofia Goggia Cornelia Hütter Nina Ortlieb Ariane Rädler