Der Ski-Zirkus der Frauen macht Halt im italienischen Val di Fassa, wo am Freitag die erste von zwei Abfahrten (Ersatzrennen für Crans Montana) über die Bühne geht. Start ist um 11:30 Uhr - im Live-Ticker >>>

Im Abfahrts-Weltcup führt drei Rennen vor Saisonende nach wie vor die bei Olympia schwer gestürzte Lindsey Vonn (400 Punkte), 94 Punkte vor Emma Aicher. Cornelia Hütter und die im Training starke Nina Ortlieb haben auf den Rängen sieben und acht ebenfalls noch theoretische Kugel-Chancen.

Abfahrt in Val di Fassa im LIVE-Ticker: