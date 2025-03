presented by

Am Freitag steht in La Thuile der zweite Super-G an diesem Wochenende auf dem Programm. Start ist um 11:00 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Im vorletzten Super-G der Saison könnte eine Vorentscheidung im Kugel-Kampf fallen. Lara Gut-Behrami führt 45 Punkte vor Federica Brignone, die am Donnerstag am Podest stand. Weltcup-Stände >>>

Für die ÖSV-Frauen geht es um Wiedergutmachung, beste Österreicherin am Donnerstag war Ariane Rädler auf Rang acht. Conny Hütter stürzte auf dem Weg zum Sieg.

Der zweite Super-G in La Thuile im LIVE-Ticker:

