Österreichs Ski-Frauen haben beim Slalom in Are einen Doppelsieg gefeiert. Katharina Truppe gewann am Sonntag im schwedischen Wintersportort vor Katharina Liensberger und schaffte damit ihren Premierensieg im Weltcup.

Die Kärntnerin katapultierte sich nach Rang sechs im ersten Lauf im Finale mit der drittbesten Laufzeit noch ganz nach vorne. Liensberger verbesserte sich vom dritten auf den zweiten Rang und hatte 5/100 Sek. Rückstand.

Dritte wurde Mikaela Shiffrin.

