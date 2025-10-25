NEWS
Ski-Weltcup LIVE - aktueller Stand beim Frauen-RTL in Sölden
Ski-Weltcup 2025/26 LIVE: Auftakt in die neue Saison! Der aktuelle Zwischenstand im Riesentorlauf von Sölden. Das Ergebnis JETZT im Liveticker.
Die Ski-Weltcup-Saison 2025/26 startet traditionell mit dem Riesentorlauf der Damen am Rettenbachgletscher in Sölden.
Heute kämpfen die besten Skifahrerinnen der Welt um die ersten Weltcuppunkte der neuen Saison. LIVE-Ticker>>>
Start des 1. Durchgang ist um 10:00 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13:00 Uhr.
Verfolge hier alle Entwicklungen rund um das Rennen in Echtzeit – wer liegt vorn, wer überrascht, und wie sieht der aktuelle Zwischenstand aus?