Ski-Weltcup LIVE - aktueller Stand beim Frauen-RTL in Sölden

Die Ski-Weltcup-Saison 2025/26 startet traditionell mit dem Riesentorlauf der Damen am Rettenbachgletscher in Sölden.

Heute kämpfen die besten Skifahrerinnen der Welt um die ersten Weltcuppunkte der neuen Saison. LIVE-Ticker>>>

Start des 1. Durchgang ist um 10:00 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13:00 Uhr.

Verfolge hier alle Entwicklungen rund um das Rennen in Echtzeit – wer liegt vorn, wer überrascht, und wie sieht der aktuelle Zwischenstand aus?