Ski-Weltcup heute LIVE: Slalom der Frauen in Copper Mountain

Der Ski-Weltcup der Technikerinnen macht in den USA Halt. In Copper Mountain findet der bereits dritte Slalom der Saison statt. Ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

In den beiden letzten Rennen war Mikaela Shiffrin die klare Dominatorin. Sie konnte beide Bewerbe mit jeweils über einer Sekunde Vorsprung auf Lara Colturi gewinnen.

Die Österreicherinnen waren in Levi noch deutlich abgeschlagen. Katharina Liensberger war als beste Österreicherin Zehnte.

Beim Heimweltcup in Gurgl konnten sich die ÖSV-Fahrerinnen steigern. Katharina Truppe fuhr auf Platz sechs. In Amerika soll nun ein weiterer Angriff auf die vorderen Plätze gestartet werden.

Der Kader für den Slalom: Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Truppe, Katharina Huber und Katharina Liensberger