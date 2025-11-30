NEWS

Ski-Weltcup heute LIVE: Slalom der Frauen in Copper Mountain

Für die Frauen steht bereits der dritte Slalom der Saison an. Mikaela Shiffrin wird dabei die große Gejagte sein. LIVE-Infos:

Ski-Weltcup heute LIVE: Slalom der Frauen in Copper Mountain Foto: © GETTY
Der Ski-Weltcup der Technikerinnen macht in den USA Halt. In Copper Mountain findet der bereits dritte Slalom der Saison statt. Ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

In den beiden letzten Rennen war Mikaela Shiffrin die klare Dominatorin. Sie konnte beide Bewerbe mit jeweils über einer Sekunde Vorsprung auf Lara Colturi gewinnen.

Die Österreicherinnen waren in Levi noch deutlich abgeschlagen. Katharina Liensberger war als beste Österreicherin Zehnte.

Beim Heimweltcup in Gurgl konnten sich die ÖSV-Fahrerinnen steigern. Katharina Truppe fuhr auf Platz sechs. In Amerika soll nun ein weiterer Angriff auf die vorderen Plätze gestartet werden.

Der Kader für den Slalom: Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Truppe, Katharina Huber und Katharina Liensberger

Der Slalom in Copper Mountain im LIVE-Ticker:

Die 10 Frauen mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

#10 - Hanni Wenzel (Liechtenstein) - 11 Weltcupsiege
#9 - Pernilla Wiberg (Schweden) - 14 Weltcupsiege

