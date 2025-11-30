Hattrick! From führt den KAC zum Sieg im Kärntner Derby

Der EC KAC setzt sich am 25. Spieltag der win2day ICE Hockey League mit einem 4:1-Heimerfolg über den VSV durch.

Dabei ergreifen die Villacher im 361. Kärntner Derby früh die Initiative. Allerdings kommen die Rotjacken mit Fortdauer des ersten Abschnitts besser in die Partie. Zudem erspielen sich die Klagenfurter zwei Powerplays, die aber im ersten Abschnitt ungenützt bleiben.

Effizienter VSV sorgt für die Führung

Daraufhin kommen die Klagenfurter aktiver aus der Kabine. Allerdings präsentieren sich die Villacher effizienter. Nick Hutchison bugsiert die Scheibe zur 1:0-Führung vom VSV ins Netz (26.).

In der Folge bleiben die "Adler" aktiver und verpassen nur hauchdünn den zweiten Treffer. Denn die Villacher bekommen einen Penalty zugesprochen. Allerdings lässt Nikita Scherbak die Topchance mit einem zu zentralen Schuss liegen (36.).

From-Hattrick lässt den KAC im Schlussabschnitt jubeln

Die Heimischen übernehmen im Schlussabschnitt aber rasch das Kommando und sorgen für den Ausgleich. Mathias From netzt aus kurzer Distanz zum 1:1 ein (42.). Nur zwei Minuten danach dreht der Däne per Handgelenksschuss die Partie sogar zur erstmaligen KAC-Führung um (44.).

Der VSV findet in der Folge wieder mehr Zugriff, verpasst aber den Ausgleich. Hingegen schnürt From per Empty-Net-Goal (59./EN) den Hattrick, ehe Thomas Hundertpfund ebenso ins verwaiste Tor trifft und den Schlusspunkt setzt (60./EN).

Daher bleibt der KAC (45 Punkte) im Spitzenfeld der Liga. Die Villacher (35) fallen indes aus den Top-6-Rängen.

Grazer bejubeln einen knappen Heimsieg über Linz

Die Graz99ers bezwingen indes die Black Wings Linz mit 3:2.

Bereits im ersten Abschnitt erarbeiten sich die Grazer ein deutliches Chancenplus. Doch die Linzer agieren eiskalt und dürfen sich dank Brian Lebler über die 1:0-Führung freuen (8.). Die 99ers sorgen aber noch vor der ersten Pause für die Wende.

Chris Collins (16.) und Nico Brunner (18.) drehen die Partie zur 2:1-Pausenführung der Heimischen. Nur drei Minuten nach dem Wiederbeginn gelingt aber Logan Roe der 2:2-Ausgleich (23.). Auch im Mitteldrittel können die 99ers viel Offensivdruck ausüben.

Schiechl sorgt für die erneute 99ers-Führung

Folglich bringt Michael Schiechl die Lacroix-Truppe in Überzahl wieder in Führung (33./PP). In der Folge kreieren die Linzer allerdings im dritten Abschnitt viele Torabschlüsse und kommen dem Ausgleich sehr nahe. Letztlich bringen die 99ers den knappen Heimerfolg allerdings über die Zeit.

Somit bleiben die Grazer mit Pustertal punktegleich an der Tabellenspitze (47). Die Linzer (29) können die Caps-Pleite in Bozen nicht für mehr Abstand zum elften Tabellenrang ausnützen.