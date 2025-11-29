NEWS

Julia Scheib auch im RTL in Copper Mountain am Podest

Die Sölden-Siegerin mischt auch im zweiten Riesentorlauf der Saison vorne mit und muss sich nur einer Neuseeländerin geschlagen geben.

Julia Scheib auch im RTL in Copper Mountain am Podest Foto: © GEPA
Julia Scheib jubelt nach ihrem Sieg beim Saison-Auftakt in Sölden auch im zweiten Riesentorlauf des Winters über einen Podestplatz.

Die Steirerin carvt in Copper Mountain auf Platz zwei und muss sich nur der überragenden Alice Robinson (NZL) geschlagen geben, die mit 0,96 Sekunden Vorsprung triumphiert.

Ergebnis des RTL in Copper Mountain >>>

Scheib verbessert sich im Finale trotz anfänglicher Probleme auf dem aggressiven US-amerikanischen Schnee um einen Platz. Das Podest komplettiert die Norwegerin Thea Louise Stjernesund (+1,08). Die Halbzeit-Zweite Sara Hector (SWE) fällt auf Rang vier zurück (+1,17).

Nur eine weitere Österreicherin in den Top Ten

Zweitbeste Österreicherin ist Katharina Liensberger, die Vorarlbergerin rutscht von Zwischenrang acht im Finale jedoch auf Platz zehn zurück (+1,79).

Die übrigen ÖSV-Frauen klassieren sich jenseits der Top Ten. Franziska Gritsch schiebt sich im Finale immerhin um neun Plätze auf Rang 18 nach vorne.

Lisa Hörhager und Nina Astner landen auf den Plätzen 22 und 23, Stephanie Brunner kommt nicht über Rang 25 hinaus.

Victoria Olivier und Viktoria Bürgler verpassen die Qualifikation fürs Finale.

Ergebnis des RTL in Copper Mountain:

