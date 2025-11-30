Souverän! Salzburg findet in Innsbruck in die Erfolgsspur zurück

Der EC Red Bull Salzburg bezwingt den HC Innsbruck in der 25. Runde der win2day ICE Hockey League auswärts mit einem deutlichen 4:0.

Dabei bejubeln die Salzburger einen schnellen Führungstreffer. Connor Corcoran netzt in Überzahl nach einem Stöffler-Haken zum 1:0 der "Eisbullen" ein (5./PP). Daraufhin können die Tiroler den Rückstand im ersten Abschnitt knapp halten.

Erst im Mittelabschnitt bauen die Mozartstädter die Führung aus. Peter Schneider erhöht zur 2:0-Führung für den ICE-Serienchampion (33.). Ein Doppelschlag im Schlussdrittel führt danach zu einer komfortablen Führung.

Salzburger Doppelschlag ebnet den Weg zum Sieg

Die "Eisbullen" erzwingen nämlich die Vorentscheidung. Brendan Coe (43.) und Lucas Thaler (45.) bringen die Salzburger endgültig auf die Siegerstraße.

Schließlich dürfen sich die Salzburger (36 Punkte) über drei wichtige Zähler im derzeitigen Kampf um die Top-6 freuen. Hingegen bleiben die "Haie" (18) am zwölften Tabellenplatz.

Ljubljana bezwingt Budapest in der Overtime

Olimpija Ljubljana setzt sich hingegen mit einem 2:1-Overtimesieg gegen FTC-Budapest durch.

Marly Quince trifft dabei in einer äußerst ausgeglichenen Partie in Slowenen im Mittelabschnitt zur Führung für die Gastgeber (26.). Allerdings gelingt Jussi Tammela noch vor dem zweiten Kabinengang der 1:1-Ausgleich (36.).

Ein torloser dritter Abschnitt führt letztlich zu einer Overtime. Marcel Mahkovec avanciert schließlich zum Matchwinner und führt die "Grünen Drachen" zum Heimerfolg (62./GWG).

Daher unterstreicht Ljubljana (45 Pkt.) seine Ambitionen im Kampf um die Tabellenspitze. Budapest (31) bleibt indes am achten Tabellenplatz.