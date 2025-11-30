Nächste Auswärtspleite! Capitals müssen sich dem HCB beugen

Die Vienna Capitals beziehen in der 25. Runde der win2day ICE Hockey League eine 0:2-Auswärtspleite beim HC Bozen.

Dabei können die Caps den ersten Abschnitt noch ziemlich ausgeglichen gestalten. Nach dem ersten Kabinengang erhöhen allerdings die "Foxes" den Offensivdruck.

Folglich bringt Daniel Mantenuto den HCB verdientermaßen in Führung (31.). Daraufhin erzeugen die Heimischen weiterhin mehr Torgefahr, aber die Caps können den Rückstand knapp halten.

Capitals verpassen den späten Ausgleich

Auch im Schlussabschnitt hoffen die Wiener bis zuletzt auf einen Punktgewinn. Allerdings können die Capitals eine späte Überzahlchance (58.) nicht ausnützen. Auf der Gegenseite markiert Philipp Samuelsson den Schlusspunkt zum 2:0 für den HC Bozen (60.).

Damit festigen die "Foxes" (43 Punkte) ihren Platz in den Top-6. Hingegen können die Caps (25) den Abstand zu den Top-10 nicht verkürzen.

Klare Pleite für die Pioneers beim HC Pustertal

Die Pioneers Vorarlberg kassieren indes eine deutliche 1:7-Abfuhr in Pustertal.

Bereits von Beginn an agieren die "Wölfe" spielbestimmend. Tommy Purdeller (12.) sorgt auch für die verdiente 1:0-Führung der Gastgeber. Doch 21 Sekunden vor der ersten Pausensirene gelingt Oskar Maier der 1:1-Ausgleich (20.).

HCP mit vier Treffern in zehn Minuten

Daraufhin sorgt der HCP im Mittelabschnitt für glasklare Verhältnisse. Alex Ierullo (26.), Rok Ticar (31.), Purdeller mit dem Doppelpack (35.) und Greg Di Tomaso (36./PP) netzen zur 5:1-Pausenführung der Gastgeber ein.

Auch im Schlussabschnitt dürfen die Südtiroler noch jubeln. Austin Rueschhoff in Unterzahl (45./SH) und Cole Badreau (47.) sorgen für den 7:1-Endstand.

Pustertal übernimmt damit vorübergehend wieder die ICE-Tabellenspitze (47 Punkte). Die Pioneers (16) bleiben indes am Tabellenende.