Ski heute LIVE: Verschiebung beim Riesentorlauf der Frauen

Der Start des zweiten Saison-Riesentorlaufs der Frauen muss nach hinten verschoben werden. LIVE-Info:

Ski heute LIVE: Verschiebung beim Riesentorlauf der Frauen Foto: © GEPA
Programm-Änderung beim Riesentorlauf der Frauen in Copper Mountain.

Die geplante Startzeit muss aufgrund von Arbeiten auf der Strecke um 30 Minuten nach hinten verschoben werden. Der 1. Durchgang beginnt damit um 18:30 Uhr MEZ, das Finale um 21:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Nach einer Machtdemonstration beim Saisonauftakt in Sölden will Julia Scheib nachlegen. Die Österreicherin kam über eine halbe Sekunde vor der Amerikanerin Paula Moltzan ins Ziel. Den dritten Platz belegte Lara Gut-Behrami, die sich kurz darauf in den USA im Training schwer verletzte.

Allen anderen ÖSV-Fahrerinnen soll ein Sprung nach vorne gelingen. Stephanie Brunner wurde als Zweitbeste mit über drei Sekunden Rückstand 23., gefolgt von Nina Astner als 24. und Katharina Liensberger als 27.

Der Riesenslalom in Copper Mountain im LIVE-Ticker:

