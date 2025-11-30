Die Startliste für den Frauen-Slalom in Copper Mountain

Der Frauen-Weltcup der Technikerinnen macht in den USA Halt. In Copper Mountain findet der bereits dritte Slalom der Saison statt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Katharina Truppe reihte sich beim Heimrennen in Gurgl als beste Österreicherin auf Platz sechs ein. Katharina Liensberger, die zum Saisonauftakt in Levi als beste ÖSV-Fahrerin Zehnte wurde, schied aus. In Amerika soll nun ein Sprung nach vorne gelingen.

Eröffnet wird das Rennen von der Schweizerin Wendy Holdener, gefolgt von Camille Rast (SUI) und Zrinka Ljutic (CRO). Startnummer vier hat die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die beide Bewerbe mit jeweils über einer Sekunde Vorsprung auf Lara Colturi gewann.

Die erste Österreicherin Katharina Liensberger startet gleich danach an fünfter Stelle. sein. Die Vorarlbergerin fuhr in Levi auf Rang zehn. Beim Heimrennen in Gurgl schied sie bereits im ersten Durchgang aus.

Lena Dürr (GER) und Lara Colturi (ALB) komplettieren die Spitzengruppe mit den Nummern sechs und sieben. An neunter Stelle startet die nächste ÖSV-Fahrerin, Katharina Truppe.

Sechs Österreicherinnen am Start

Als 14. kommt Katharina Huber an die Reihe. Als 25. startet Katharina Gallhuber. Auch dabei sind Franziska Gritsch (27), die in Gurgl 17. wurde, und Lisa Hörhager (29).