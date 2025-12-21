Ski LIVE: Goggia schlägt im Super-G von Val d'Isere zurück

Nach dem für sie enttäuschenden achten Platz in der Abfahrt hat Sofia Goggia im Weltcup-Super-G von Val d'Isere zurückgeschlagen.

Die Italienerin feierte am Sonntag dank einer risikoreichen, fehlerfreien Fahrt vor der Neuseeländerin Alice Robinson (+0,15 Sek.) und der US-Amerikanerin Lindsey Vonn (+0,36) ihren ersten Saisonsieg.

Beste Österreicherin wurde Vortages-Siegerin Cornelia Hütter als Sechste (+0,84) Ariane Rädler belegte Rang acht (+0,93).