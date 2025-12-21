Österreichs Riesentorläufer greifen in Alta Badia nach dem Sieg!

Nach dem 1. Durchgang auf der herausfordernden Gran Risa führt Marco Schwarz, der mit Startnummer eins ordentlich vorlegt, 0,64 Sekunden vor dem US-Amerikaner River Radamus. Auf Rang drei lauert mit Stefan Brennsteiner, Sieger in Copper Mountain, ein weiterer ÖSV-Athlet. Sein Rückstand auf Schwarz beträgt 0,67 Sekunden.

Zwischenstand im 1. Durchgang >>>

Odermatt mit über einer Sekunde Rückstand

Marco Odermatt, der die letzten vier Riesentorläufe auf der Gran Risa gewonnen hat, kann im ersten Durchgang nicht mit Schwarz & Co. mithalten. Der Schweizer weist als Elfter einen Rückstand von 1,51 Sekunden auf.

Die übrigen Österreicher klassieren sich außerhalb der Top 15: Patrick Feurstein ist 22. (+2,11), Lukas Feurstein 23. (+2,28).

Fast drei Sekunden Rückstand reißt Weltmeister Raphael Haaser auf, damit schafft er es nicht ins Finale.

Der 2. Durchgang beginnt um 13:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>