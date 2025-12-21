NEWS

Ski LIVE: Schwarz führt auf der Gran Risa!

Marco Schwarz legt im 1. Riesentorlauf-Durchgang in Alta Badia ordentlich vor - da kommt nicht mal Marco Odermatt heran. Auch Stefan Brennsteiner mischt vorne mit.

Ski LIVE: Schwarz führt auf der Gran Risa! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreichs Riesentorläufer greifen in Alta Badia nach dem Sieg!

Nach dem 1. Durchgang auf der herausfordernden Gran Risa führt Marco Schwarz, der mit Startnummer eins ordentlich vorlegt, 0,64 Sekunden vor dem US-Amerikaner River Radamus. Auf Rang drei lauert mit Stefan Brennsteiner, Sieger in Copper Mountain, ein weiterer ÖSV-Athlet. Sein Rückstand auf Schwarz beträgt 0,67 Sekunden.

Zwischenstand im 1. Durchgang >>>

Odermatt mit über einer Sekunde Rückstand

Marco Odermatt, der die letzten vier Riesentorläufe auf der Gran Risa gewonnen hat, kann im ersten Durchgang nicht mit Schwarz & Co. mithalten. Der Schweizer weist als Elfter einen Rückstand von 1,51 Sekunden auf.

Die übrigen Österreicher klassieren sich außerhalb der Top 15: Patrick Feurstein ist 22. (+2,11), Lukas Feurstein 23. (+2,28).

Fast drei Sekunden Rückstand reißt Weltmeister Raphael Haaser auf, damit schafft er es nicht ins Finale.

Der 2. Durchgang beginnt um 13:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Der RTL im LIVE-Ticker:

Die 10 Männer mit den meisten Riesentorlauf-Weltcupsiegen

#10 - Gustav Thöni (Italien) - 11 Weltcupsiege
#8 - Hermann Maier (Österreich) - 14 Weltcupsiege

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Startliste für den Riesentorlauf der Männer in Alta Badia

Startliste für den Riesentorlauf der Männer in Alta Badia

Ski Alpin
Brennsteiner will Schweizer auf der Gran Risa ärgern

Brennsteiner will Schweizer auf der Gran Risa ärgern

Ski Alpin
Schweizer Machtdemonstration in Gröden: "Waren in eigener Liga"

Schweizer Machtdemonstration in Gröden: "Waren in eigener Liga"

Ski Alpin
Schweizer Show in Gröden - Österreicher schauen nur zu

Schweizer Show in Gröden - Österreicher schauen nur zu

Ski Alpin
7
Ski LIVE: RTL in Alta Badia - das aktuelle Ergebnis

Ski LIVE: RTL in Alta Badia - das aktuelle Ergebnis

Ski Alpin
Ski LIVE: ÖSV-Abfahrtsschlappe in Gröden

Ski LIVE: ÖSV-Abfahrtsschlappe in Gröden

Ski Alpin
1
Startliste für die Abfahrt der Männer in Gröden

Startliste für die Abfahrt der Männer in Gröden

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Marco Odermatt Stefan Brennsteiner Riesentorlauf Alta Badia