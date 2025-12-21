Vom Speed-Spektakel direkt zum Technik-Highlight!

Nach den rasanten Tagen in Gröden übersiedelt der Weltcup-Tross ins benachbarte Gadertal. In Alta Badia wartet mit der Gran Risa eine der schwierigsten und prestigeträchtigsten Riesentorlauf-Strecken der Welt. LIVE-Ticker>>>

Odermatts unglaubliche Serie vs. Brennsteiner

Wenn es um Alta Badia geht, führt der Weg zum Sieg nur über einen Mann: Marco Odermatt. Der Schweizer Dominator hat die letzten vier Riesentorläufe in Alta Badia allesamt gewonnen und peilt heute den nächsten Erfolg an.

Doch der ÖSV reist mit breiter Brust an. Stefan Brennsteiner hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass Odermatt schlagbar ist, und feierte bereits einen Saisonsieg.

Startzeiten & Programm

1. Durchgang: 10:00 Uhr (MEZ)

2. Durchgang (Finale): ab 13:30 Uhr (MEZ)

🔴 LIVE-Ticker zum Ski-Weltcup

Verfolge hier den gesamten Riesentorlauf LIVE: Wer bändigt die Gran Risa? Kann Stefan Brennsteiner die Serie von Marco Odermatt brechen?