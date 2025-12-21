NEWS

Ski LIVE: RTL in Alta Badia - das aktuelle Ergebnis

Endet heute die Siegesserie von Marco Odermatt auf der Gran Risa? Alle Ergebnisse, Zeiten und der aktuelle Zwischenstand zum Klassiker

Vom Speed-Spektakel direkt zum Technik-Highlight!

Nach den rasanten Tagen in Gröden übersiedelt der Weltcup-Tross ins benachbarte Gadertal. In Alta Badia wartet mit der Gran Risa eine der schwierigsten und prestigeträchtigsten Riesentorlauf-Strecken der Welt. LIVE-Ticker>>>

Odermatts unglaubliche Serie vs. Brennsteiner

Wenn es um Alta Badia geht, führt der Weg zum Sieg nur über einen Mann: Marco Odermatt. Der Schweizer Dominator hat die letzten vier Riesentorläufe in Alta Badia allesamt gewonnen und peilt heute den nächsten Erfolg an.

Doch der ÖSV reist mit breiter Brust an. Stefan Brennsteiner hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass Odermatt schlagbar ist, und feierte bereits einen Saisonsieg.

Startzeiten & Programm

  • 1. Durchgang: 10:00 Uhr (MEZ)

  • 2. Durchgang (Finale): ab 13:30 Uhr (MEZ)

🔴 LIVE-Ticker zum Ski-Weltcup

Verfolge hier den gesamten Riesentorlauf LIVE: Wer bändigt die Gran Risa? Kann Stefan Brennsteiner die Serie von Marco Odermatt brechen?

👉 Der aktuelle Zwischenstand im LIVE-Ticker:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

Schweizer Machtdemonstration in Gröden: "Waren in eigener Liga"

Ski LIVE: "Riesen"-Action auf der Gran Risa

Startliste für den Riesentorlauf der Männer in Alta Badia

Kriechmayr bedient: "Bin froh, dass ich weg bin aus Gröden"

Schweizer Show in Gröden - Österreicher schauen nur zu

Ski LIVE: ÖSV-Abfahrtsschlappe in Gröden

Ski-Weltcup heute: Super-G der Frauen in Val d'Isere

