Hütter & Co. gehen im Super-G leer aus

Nach ihrem Sieg in der Abfahrt kann Cornelia Hütter im Super-G in Val d'Isere nicht nachlegen. Indes feiert Sofia Goggia ihren ersten Saisonsieg, Lindsey Vonn steht wieder am Podest.

Hütter & Co. gehen im Super-G leer aus Foto: © GEPA
Nichts ist es mit einem weiteren Podestplatz für die ÖSV-Frauen in Val d'Isere geworden.

Nach ihrem Sieg in der Abfahrt am Samstag muss sich Cornelia Hütter im Super-G mit Platz sechs (+0,84) begnügen.

Den Sieg - ihren ersten in dieser Saison - holt sich Sofia Goggia mit einer nahezu fehlerfreien Fahrt. Die Italienerin triumphiert 0,15 Sekunden vor St. Moritz-Siegerin Alice Robinson (NZL). Als Dritte erneut am Podest landet Lindsey Vonn (+0,36).

Ergebnis des Super-G >>>

Zwei Österreicherinnen in den Top Ten

Zweitbeste Österreicherin hinter Hütter ist Ariane Rädler auf Rang acht (+0,93). Nina Ortlieb reiht sich auf Platz 15 (+1,15) ein, Magdalena Egger wird trotz schweren Fehlers 18. (+1,30).

Die übrigen ÖSV-Frauen schaffen es nicht in die Top 20: Mirjam Puchner, Nadine Fest, Christina Ager und Stephanie Brunner kommen nicht über die Ränge 28 bis 31 hinaus.

Ergebnis des Super-G:

#9 - Sofia Goggia (Italien) - 7 Weltcupsiege

#9 - Sofia Goggia (Italien) - 7 Weltcupsiege
#9 - Tina Weirather (Liechtenstein) - 7 Weltcupsiege

