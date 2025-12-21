Nichts ist es mit einem weiteren Podestplatz für die ÖSV-Frauen in Val d'Isere geworden.

Nach ihrem Sieg in der Abfahrt am Samstag muss sich Cornelia Hütter im Super-G mit Platz sechs (+0,84) begnügen.

Den Sieg - ihren ersten in dieser Saison - holt sich Sofia Goggia mit einer nahezu fehlerfreien Fahrt. Die Italienerin triumphiert 0,15 Sekunden vor St. Moritz-Siegerin Alice Robinson (NZL). Als Dritte erneut am Podest landet Lindsey Vonn (+0,36).

Ergebnis des Super-G >>>

Zwei Österreicherinnen in den Top Ten

Zweitbeste Österreicherin hinter Hütter ist Ariane Rädler auf Rang acht (+0,93). Nina Ortlieb reiht sich auf Platz 15 (+1,15) ein, Magdalena Egger wird trotz schweren Fehlers 18. (+1,30).

Die übrigen ÖSV-Frauen schaffen es nicht in die Top 20: Mirjam Puchner, Nadine Fest, Christina Ager und Stephanie Brunner kommen nicht über die Ränge 28 bis 31 hinaus.