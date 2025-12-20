NEWS

Hütter sorgt für ersten Sieg der ÖSV-Speed-Frauen

Conny Hütter ist in der Abfahrt in Val d'Isere nicht zu schlagen. Lindsey Vonn steht wieder am Podest.

Hütter sorgt für ersten Sieg der ÖSV-Speed-Frauen Foto: © GEPA
Erster Saisonsieg für Österreichs Speed-Frauen! Cornelia Hütter gewinnt die Abfahrt in Val d'Isere und feiert ihren zehnten Weltcup-Sieg.

Hütter spielt mit Startnummer neun ihre Routine aus, die einzige, die ihr gefährlich werden kann, ist Sofia Goggia. Die Italienerin liegt bei der dritten Zwischenzeit bereits vier Zehntel vor Hütter, ehe sie ein Fehler auf Rang acht zurückbeordert.

Neben Hütter stehen die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann (+0,26) und Lindsey Vonn (+0,35) am Podest. Die US-Amerikanerin verteidigt damit ihr Rotes Trikot in der Abfahrt.

Keine weitere Österreicherin in den Top Ten

Hinter Siegerin Hütter klafft aus rot-weiß-roter Sicht eine Lücke im Klassement.

Zweitbeste Österreicherin ist Nina Ortlieb auf Rang elf (+1,24). Die Vorarlbergerin schlägt sich in ihrer Comebacksaison weiterhin mehr als beachtlich.

Ariane Rädler reiht sich auf Rang 16 ein. Mirjam Puchner und Magdalena Egger, beide in St. Moritz auf dem Podest, müssen sich mit den Rängen 20 und 24 zufriedengeben. Christina Ager sammelt als 29. ebenfalls noch Weltcuppunkte.

Ergebnis der Abfahrt:

Die 10 Frauen mit den meisten Abfahrt-Weltcupsiegen

#10 - Isolde Kostner (Italien) - 12 Weltcupsiege
#8 - Marie-Theres Nadig (Schweiz) - 13 Weltcupsiege

