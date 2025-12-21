Startliste für den Super-G der Frauen in Val d'Isere

In Val d'Isere steht der nächste Super-G der Damen auf dem Programm (ab 11:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit dabei sind zehn Österreicherinnen. Insgesamt gehen 53 Läuferinnen an den Start.

Die Startnummern für den Super-G in Val d'Isere

Eröffnet wird das Rennen von der Amerikanerin Keely Cashman. Gleich danach geht Christina Ager als erste Österreicherin in den Bewerb.

Mitfavoritin Sofia Goggia kommt mit Startnummer sechs. Als Siebte geht die Führende in der Super-G-Wertung, Alice Robinson ins Rennen.

Drei ÖSV-Läuferinnen unter den ersten 13

Die nächsten ÖSV-Läuferinnen sind Ariane Rädler und Cornelia Hütter. Sie kommen als 11. beziehungsweise 12., gefolgt von Lindsey Vonn (13), Emma Aicher (14) und Romane Miradoli (15).

Mirjam Puchner stößt sich als 19. aus dem Starthaus, bevor es für Nina Ortlieb auf die Strecke geht (21).

Nadine Fest (25) und Magdalena Egger (29) haben ebenfalls eine Startnummer unter den ersten 30.

Die weiteren Österreicherinnen: Emily Schöpf (34), Lena Wechner (35), Stephanie Brunner (52).