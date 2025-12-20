Ski LIVE: Hütter rast in Val d'Isere zu zehntem Weltcupsieg

Cornelia Hütter hat in der Abfahrt von Val d'Isere ihren zehnten Weltcupsieg gefeiert.

Die Steirerin zauberte am Samstag eine fehlerfreie Fahrt in den Schnee und verwies die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann (+0,26 Sek.) und Lindsey Vonn (+0,35) auf die Plätze zwei und drei.

Für die rot-weiß-roten Speed-Frauen war es in der Olympia-Saison der erste Erfolg. Neben Hütter schaffte es allerdings keine weitere ÖSV-Läuferin in die Top Ten.