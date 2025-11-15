NEWS

Ski LIVE: Shiffrin dominiert Slalom-Auftakt, ÖSV-Frauen hinterher

Machtdemonstration von Mikaela Shiffrin im ersten Slalom-Durchgang der neuen Saison. Die beste Österreicherin hat zwei Sekunden Rückstand.

Ski LIVE: Shiffrin dominiert Slalom-Auftakt, ÖSV-Frauen hinterher Foto: © GEPA
Mikaela Shiffrin ist im ersten Slalom der neuen Weltcup-Saison das Maß aller Dinge.

Die US-Amerikanerin führt in Levi nach einer Machtdemonstration im 1. Durchgang mit 1,08 Sekunden Vorsprung und ist auf dem besten Weg zu ihrem neunten Erfolg in Levi und ihrem 102. Weltcup-Sieg.

Zwischenstand im 1. Durchgang >>>

"Best of the rest" ist Lara Colturi (ALB) auf Platz zwei, gefolgt von der Deutschen Lena Dürr (+1,49) sowie der Slalom-Kugel-Gewinnerin des Vorjahres, Zrinka Ljutic (CRO/+1,58).

Huber beste Österreicherin, Hörhager überrascht

Beste Österreicherin im ersten Lauf ist Katharina Huber auf Rang neun, ihr fehlen auf Shiffrin 2,01 Sekunden, auf Platz drei sind es 0,52 Sekunden.

Eine Überraschung gelingt Lisa Hörhager, die mit Startnummer 36 auf Rang zehn (+2,10) fährt.

Katharina Liensberger, im vergangenen Winter Zweite hinter Ljutic im Slalom-Weltcup, rangiert auf Platz 14 (+2,16). Katharina Truppe belegt Zwischenrang 19 (+2,49), Katharina Gallhuber reißt 2,74 Sekunden Rückstand auf.

Franziska Gritsch verpasst mit 4,82 Sekunden Rückstand das Finale.

Der 2. Durchgang beginnt um 13 Uhr - LIVE-Ticker >>>

Auch im vergangenen Jahr schnappte sich Shiffrin den Sieg in Levi, gefolgt von Liensberger auf Platz zwei und Dürr. Alle Siegerinnen in Levi>>>

Slalom in Levi im LIVE-Ticker:

Julia Scheib triumphiert in Sölden

