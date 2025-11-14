NEWS
Tochter von deutscher Ski-Größe gibt in Levi Weltcup-Debüt
Romy Ertl, die Tochter der zweifachen WM-Gewinnerin Martina Ertl, kommt am Samstag zu ihrerer Premiere im Ski-Weltcup
"Mein größter Kindheitstraum wird wahr", schreibt Romy Ertl via "Instagram".
Die 18-Jährige wird am kommenden Samstag (ab 11 Uhr im LIVE-Ticker >>>) ihr Debüt im alpinen Ski-Weltcup feiern.
Dabei tritt die deutsche in große Fußstapfen, immerhin ist ihre Mutter Martina Ertl. Um die Jahrtausendwende gehörte sie zu den besten Skirennläuferinnen der Welt. Drei Medaillen gewann Martina Ertl bei Olympia, außerdem zweimal Gold bei der WM. Dazu kommen 14 Weltcupsiege.
"Ich bin sooo aufgeregt", schreibt Romy Ertl außerdem via "Instagram".