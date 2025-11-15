Slaloms in Levi: Alle Siegerinnen und Sieger

Jahr
Erste
Zweite
Dritte
2025
Shiffrin (USA)
Colturi (ALB)
Aicher (GER)
2024
Shiffrin (USA)
Liensberger (AUT)
Dürr (GER)
2023
Shiffrin (USA)
Popovic (CRO)
Dürr (GER)
Vlhova (SVK)
Dürr (GER)
Liensberger (AUT)
2022
Shiffrin (USA)
Holdener (SUI)
Vlhova (SVK)
Shiffrin (USA)
Swenn Larsson (SWE)
Vlhova (SVK)
2021
Vlhova (SVK)
Shiffrin (USA)
Dürr (GER)
Vlhova (SVK)
Shiffrin (USA)
Dürr (GER)
2020
Vlhova (SVK)
Gisin (SUI)
Liensberger (AUT)
Vlhova (SVK)
Shiffrin (USA)
Liensberger (AUT)
2019
Shiffrin (USA)
Holdener (SUI)
Truppe (AUT)
2018
Shiffrin (USA)
Vlhova (SVK)
Schild (AUT)
2017
Vlhova (SVK)
Shiffrin (USA)
Holdener (SUI)
2016
Shiffrin (USA)
Holdener (SUI)
Vlhova (SVK)
2014
Maze (SLO)
Hansdotter (SWE)
Zettel (AUT)
2013
Shiffrin (USA)
Höfl-Riesch (GER)
Maze (SLO)
2012
Höfl-Riesch (GER)
Poutiainen (FIN)
Shiffrin (USA)
2010
Schild (AUT)
M. Riesch (GER)
Poutiainen (FIN)
2009
Riesch (GER)
Vonn (USA)
Poutiainen (FIN)
2008
Vonn (USA)
Pietilae-Holmner (SWE)
Riesch (GER)
2006
Schild (AUT)
Hosp (AUT)
Zettel (AUT)
2006
Kostelic (CRO)
Pärson (SWE)
Zettel (AUT)
2006
Pärson (SWE)
Kostelic (CRO)
Hosp (AUT)
2004
Riesch (GER)
Görgl (AUT)
Ertl (GER)
2004
Poutiainen (FIN)
Görgl (AUT)
Riesch (GER)
Nation
Siege
2. Rang
3. Rang
1.
USA
9
5
1
2.
Slowakei
6
1
2
3.
Deutschland
3
3
7
4.
Österreich
2
4
9
5.
Schweden
1
3
0
6.
Finnland
1
1
2
7.
Kroatien
1
1
0
8.
Slowenien
1
0
1
Jahr
Sieger
Zweiter
Dritter
2024
Noel (FRA)
Kristoffersen (NOR)
Meillard (SUI)
2019
Kristoffersen (NOR)
Noel (FRA)
Yule (SUI)
2018
Hirscher (AUT)
Kristoffersen (NOR)
Myhrer (SWE)
2017
Neureuther (GER)
Kristoffersen (NOR)
Hargin (SWE)
2016
Hirscher (AUT)
Matt (AUT)
Mölgg (ITA)
2014
Kristoffersen (NOR)
Hirscher (AUT)
Neureuther (GER)
2013
Hirscher (AUT)
Matt (AUT)
Kristoffersen (NOR)
2012
Myhrer (SWE)
Hirscher (AUT)
Byggmark (SWE)
2010
Grange (FRA)
Myhrer (SWE)
Kostelic (CRO)
2009
Herbst (AUT)
Kostelic (CRO)
Grange (FRA)
2008
Grange (FRA)
Miller (USA)
Matt (AUT)
2006
Raich (AUT)
Larsson (SWE)
Rocca (ITA)
Nation
Siege
2. Plätze
3. Plätze
1.
Österreich
5
4
1
2.
Frankreich
3
1
1
3.
Norwegen
2
3
1
4.
Schweden
1
2
3
5.
Deutschland
1
0
1
6.
Kroatien
0
1
1
7.
USA
0
1
0
8.
Italien
0
0
2
9.
Schweiz
0
0
2