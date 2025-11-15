NEWS

Slaloms in Levi: Alle Siegerinnen und Sieger

Siegerliste Damen:

Jahr

Erste

Zweite

Dritte

2025

Shiffrin (USA)

Colturi (ALB)

Aicher (GER)

2024

Shiffrin (USA)

Liensberger (AUT)

Dürr (GER)

2023

Shiffrin (USA)

Popovic (CRO)

Dürr (GER)

Vlhova (SVK)

Dürr (GER)

Liensberger (AUT)

2022

Shiffrin (USA)

Holdener (SUI)

Vlhova (SVK)

Shiffrin (USA)

Swenn Larsson (SWE)

Vlhova (SVK)

2021

Vlhova (SVK)

Shiffrin (USA)

Dürr (GER)

Vlhova (SVK)

Shiffrin (USA)

Dürr (GER)

2020

Vlhova (SVK)

Gisin (SUI)

Liensberger (AUT)

Vlhova (SVK)

Shiffrin (USA)

Liensberger (AUT)

2019

Shiffrin (USA)

Holdener (SUI)

Truppe (AUT)

2018

Shiffrin (USA)

Vlhova (SVK)

Schild (AUT)

2017

Vlhova (SVK)

Shiffrin (USA)

Holdener (SUI)

2016

Shiffrin (USA)

Holdener (SUI)

Vlhova (SVK)

2014

Maze (SLO)

Hansdotter (SWE)

Zettel (AUT)

2013

Shiffrin (USA)

Höfl-Riesch (GER)

Maze (SLO)

2012

Höfl-Riesch (GER)

Poutiainen (FIN)

Shiffrin (USA)

2010

Schild (AUT)

M. Riesch (GER)

Poutiainen (FIN)

2009

Riesch (GER)

Vonn (USA)

Poutiainen (FIN)

2008

Vonn (USA)

Pietilae-Holmner (SWE)

Riesch (GER)

2006

Schild (AUT)

Hosp (AUT)

Zettel (AUT)

2006

Kostelic (CRO)

Pärson (SWE)

Zettel (AUT)

2006

Pärson (SWE)

Kostelic (CRO)

Hosp (AUT)

2004

Riesch (GER)

Görgl (AUT)

Ertl (GER)

2004

Poutiainen (FIN)

Görgl (AUT)

Riesch (GER)

Nationenwertung Damen:

Nation

Siege

2. Rang

3. Rang

1.

USA

9

5

1

2.

Slowakei

6

1

2

3.

Deutschland

3

3

7

4.

Österreich

2

4

9

5.

Schweden

1

3

0

6.

Finnland

1

1

2

7.

Kroatien

1

1

0

8.

Slowenien

1

0

1

Siegerliste Herren:

Jahr

Sieger

Zweiter

Dritter

2024

Noel (FRA)

Kristoffersen (NOR)

Meillard (SUI)

2019

Kristoffersen (NOR)

Noel (FRA)

Yule (SUI)

2018

Hirscher (AUT)

Kristoffersen (NOR)

Myhrer (SWE)

2017

Neureuther (GER)

Kristoffersen (NOR)

Hargin (SWE)

2016

Hirscher (AUT)

Matt (AUT)

Mölgg (ITA)

2014

Kristoffersen (NOR)

Hirscher (AUT)

Neureuther (GER)

2013

Hirscher (AUT)

Matt (AUT)

Kristoffersen (NOR)

2012

Myhrer (SWE)

Hirscher (AUT)

Byggmark (SWE)

2010

Grange (FRA)

Myhrer (SWE)

Kostelic (CRO)

2009

Herbst (AUT)

Kostelic (CRO)

Grange (FRA)

2008

Grange (FRA)

Miller (USA)

Matt (AUT)

2006

Raich (AUT)

Larsson (SWE)

Rocca (ITA)

Nationenwertung Herren:

Nation

Siege

2. Plätze

3. Plätze

1.

Österreich

5

4

1

2.

Frankreich

3

1

1

3.

Norwegen

2

3

1

4.

Schweden

1

2

3

5.

Deutschland

1

0

1

6.

Kroatien

0

1

1

7.

USA

0

1

0

8.

Italien

0

0

2

9.

Schweiz

0

0

2

