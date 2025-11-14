Startliste für den Frauen-Slalom in Levi

NEWS

Der Ski-Weltcup nimmt in Finnland Fahrt auf. Katharina Liensberger und Co. wollen im ersten Saison-Slalom an den Erfolg in Sölden anknüpfen. Startliste:

Die Ski-Frauen bestreiten in Levi den ersten Slalom der Weltcup-Saison. Start des 1. Durchgangs am Samstag ist um 10 Uhr, die Entscheidung folgt ab 13 Uhr - LIVE-Ticker >>>

Die Schwedin Anna Swenn-Larsson wird das Rennen eröffnen, gefolgt von Lena Dürr (GER) und Vorjahressiegerin Mikaela Shiffrin. Der US-Superstar hat in Levi bereits acht Mal triumphiert.

Sieben Österreicherinnen am Start

Weltmeisterin Camille Rast (SUI) hat Startnummer vier, dann kommt mit Katharina Liensberger die erste Österreicherin. Slalom-Weltcupsiegerin Zrinka Ljutic (CRO) und Wendy Holdener (SUI) beschließen die Top-Gruppe.

Als nächste ÖSV-Athletin startet Katharina Huber (13), direkt nach ihr ist Katharina Truppe (14) an der Reihe. Franziska Gritsch (28) und Katharina Gallhuber (29) haben ebenfalls Startnummern unter den Top 30.

Die weiteren ÖSV-Frauen: 36 Lisa Hörhager, 54 Natalie Falch.

Die Startliste für den 1. Durchgang:

