Machtdemonstration von Shiffrin in Levi - ÖSV-Frauen ohne Chance

Mikaela Shiffrin feiert im ersten Slalom der Saison ihren 102. Weltcup-Sieg. Die beste ÖSV-Läuferin hat über drei Sekunden Rückstand.

Machtdemonstration von Shiffrin in Levi - ÖSV-Frauen ohne Chance Foto: © GEPA
Mikaela Shiffrin ist im ersten Slalom der neuen Weltcup-Saison eine Klasse für sich!

Die US-Amerikanerin liefert in Levi in beiden Durchgängen eine Machtdemonstration ab und gewinnt mit 1,66 Sekunden Vorsprung. Shiffrin fährt damit ihren 102. Weltcup-Sieg ein, ihren neunten in Levi. Alle Siegerinnen in Levi>>>

"Best of the rest" ist Geburtstagskind Lara Colturi (ALB) auf Platz zwei, das Podest komplettiert die Deutsche Emma Aicher (+2,59).

Liensberger beste Österreicherin, Huber rutscht zurück

Beste Österreicherin ist Katharina Liensberger auf Rang zehn (+3,20). Die Vorarlbergerin, im vergangenen Winter Zweite hinter Zrinka Ljutic im Slalom-Weltcup, verbessert sich im Finale um vier Plätze.

Sieben Plätze nach hinten rutscht hingegen Katharina Huber, im ersten Lauf als Neunte noch beste ÖSV-Läuferin. Ein schwerer Fehler im Steilhang kosten letztlich 3,66 Sekunden. Damit landet Huber ex aequo mit Teamkollegin Katharina Truppe auf Platz 16.

Lisa Hörhager, die im ersten Durchgang überraschend mit Startnummer 36 auf Rang zehn fuhr, muss sich nach Fehlern im Finale mit Rang 23 (+4,16) begnügen und landet damit direkt vor Katharina Gallhuber.

Franziska Gritsch verpasst mit 4,82 Sekunden Rückstand das Finale ebenso wie Natalie Falch (+3,72).

