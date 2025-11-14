Slideshow
ÖSV-Fixplätze im Weltcup über Europacup-Erfolge
Startplätze im Weltcup sind heiß begehrt.
Die Teams verfügen je nach Nationenkontingent nur über eine begrenzte Anzahl an Startplätzen pro Rennen.
Eine zusätzliche Chance auf ein Ticket bietet der Europacup:
• Die Top 3 jeder Disziplinenwertung erhalten in der folgenden Saison einen fixen Startplatz.
• Die Gesamtsiegerin bzw. der Gesamtsieger bekommt ein Freiticket für alle Disziplinen.
Österreichs Team konnte sich 2024/25 einige zusätzliche Plätze herausfahren.
Allen voran Nadine Fest, die sich den Gesamtsieg sichern konnte.
Hier die Übersicht:
