Startplätze im Weltcup sind heiß begehrt.

Die Teams verfügen je nach Nationenkontingent nur über eine begrenzte Anzahl an Startplätzen pro Rennen.

Eine zusätzliche Chance auf ein Ticket bietet der Europacup:

• Die Top 3 jeder Disziplinenwertung erhalten in der folgenden Saison einen fixen Startplatz.

• Die Gesamtsiegerin bzw. der Gesamtsieger bekommt ein Freiticket für alle Disziplinen.

Österreichs Team konnte sich 2024/25 einige zusätzliche Plätze herausfahren.

Allen voran Nadine Fest, die sich den Gesamtsieg sichern konnte.

Hier die Übersicht: