Konstanz pur - Liensberger nahezu zwei Jahre ohne Slalom-Ausfall

Katharina Liensberger hält einen beeindruckenden Rekord und lässt Mikaela Shiffrin hinter sich.

Konstanz pur - Liensberger nahezu zwei Jahre ohne Slalom-Ausfall Foto: © GEPA
Nahezu zwei Jahre ohne Ausfall im Slalom-Weltcup. Das ist wie der "Kurier" berichtet, die beeindruckende Statistik von Katharina Liensberger.

Die ÖSV-Läuferin kam seit dem Weltcup in Kilington am 26. November 2023 in dieser Disziplin immer ins Ziel. Das entspricht 2.280 korrekt passierten Toren in 19 Rennen und somit 38 Läufe.

Keine andere Athletin war in den letzten zwei Saisonen derart konstant wie die 28-Jährige. Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin kam in den letzten zehn Rennen im Slalom ohne Ausfall ins Ziel.

Über die kleine Kristallkugel jubeln durfte letzte Saison die Kroatin Zrinka Ljutic, sie kam bei fünf Bewerben in Serie in die Ergebnisliste.

14 Rennen in Folge in den Top-Ten

Liensberger setzt aber keinesfalls auf eine lediglich sichere Fahrweise. In den vergangenen 14 Slalom-Rennen fuhr die Slalom-Gesamtweltcupsiegerin aus der Saison 2020/21 immer in die Top-Ten. Bei der WM im eigenen Land durfte sie über Bronze jubeln.

Dennoch bleibt die ÖSV-Läuferin ehrgeizig: "Ich muss mich steigern, dass es endlich wieder ganz nach oben reicht", wird sie vom "Kurier" zitiert. Ihren letzten Sieg in dieser Disziplin feierte sie vor knapp vier Jahren.

Die nächste Möglichkeit auf ein gutes Ergebnis hat sie bereits am Samstag in Levi (ab 10 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

