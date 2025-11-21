Die Startliste für den Männer-Slalom in Gurgl
Am Samstag steht in Gurgl der zweite Weltcup-Saisonslalom auf dem Programm. Gelingt den Österreichern im Heimrennen eine Leistungssteigerung?
Am Samstag (1. Durchgang ab 10:30 Uhr im LIVE-Ticker) steht in Gurgl der Weltcup-Slalom der Männer an.
Nachdem Michael Matt vor einer Woche in Levi mit Platz neun der beste Österreicher war, wollen die ÖSV-Männer vor Heimpublikum ein besseres Ergebnis herausfahren.
Eröffnet wird das Rennen vom Levi-Sieger höchstpersönlich: Lucas Pinheiro Braathen (BRA/1) geht vor Clement Noel (FRA/2), Henrik Kristoffersen (NOR/3), Timon Haugan (NOR/4), Atle Lie McGrath (NOR/5) und Loic Meillard (SUI/6) ins Rennen.
Danach folgt der erste Österreicher: Mit Lokalmathador Fabio Gstrein (7) befindet sich auch ein ÖSV-Läufer in der absoluten Topgruppe.
Insgesamt neun Österreicher am Start
Mit Manuel Feller (13) findet sich ein Österreicher in der zweiten Gruppe wieder. Danach muss man bis Startnummer 22 auf den nächsten ÖSV-Athleten warten, das ist Dominik Raschner.
Weiters stehen Michael Matt (25), Johannes Strolz (26), Marco Schwarz (28), Adrian Pertl (30), Simon Rueland (42) und Joshua Sturm (44) für Rot-Weiß-Rot am Start.
Der zweite Durchgang startet um 13:30 Uhr.