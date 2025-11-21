Am Samstag (1. Durchgang ab 10:30 Uhr im LIVE-Ticker) steht in Gurgl der Weltcup-Slalom der Männer an.

Nachdem Michael Matt vor einer Woche in Levi mit Platz neun der beste Österreicher war, wollen die ÖSV-Männer vor Heimpublikum ein besseres Ergebnis herausfahren.

Eröffnet wird das Rennen vom Levi-Sieger höchstpersönlich: Lucas Pinheiro Braathen (BRA/1) geht vor Clement Noel (FRA/2), Henrik Kristoffersen (NOR/3), Timon Haugan (NOR/4), Atle Lie McGrath (NOR/5) und Loic Meillard (SUI/6) ins Rennen.

Danach folgt der erste Österreicher: Mit Lokalmathador Fabio Gstrein (7) befindet sich auch ein ÖSV-Läufer in der absoluten Topgruppe.

Insgesamt neun Österreicher am Start

Mit Manuel Feller (13) findet sich ein Österreicher in der zweiten Gruppe wieder. Danach muss man bis Startnummer 22 auf den nächsten ÖSV-Athleten warten, das ist Dominik Raschner.

Weiters stehen Michael Matt (25), Johannes Strolz (26), Marco Schwarz (28), Adrian Pertl (30), Simon Rueland (42) und Joshua Sturm (44) für Rot-Weiß-Rot am Start.

Der zweite Durchgang startet um 13:30 Uhr.

Die Startnummern des 1. Durchgangs im Überblick: