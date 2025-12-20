Ski LIVE: ÖSV-Abfahrtsschlappe in Gröden

Die ÖSV-Abfahrer haben auch beim Weltcup-Klassiker in Gröden eine herbe Niederlage kassiert.

Bester Österreicher war am Samstag mit hoher Startnummer Andreas Ploier als Elfter. Vincent Kriechmayr wurde im letzten Speedrennen vor Weihnachten 13.

Die Schweizer feierten auf der Saslong hingegen den nächsten Doppelsieg. Franjo von Allmen gewann 0,30 Sekunden vor Topfavorit Marco Odermatt. Dritter wurde der Südtiroler Lokalmatador Florian Schieder, der bereits 0,98 zurücklag.

Gröden Abfahrt - Siegerliste und Statistik >>>

Eregebnis der Abfahrt: