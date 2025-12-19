NEWS

Fix! Max Franz gibt sein Renncomeback in Gröden

Über dreieinhalb Jahre nach seinem letzten Rennen kehrt der Routinier in den Ski-Weltcup zurück.

Fix! Max Franz gibt sein Renncomeback in Gröden Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Man kann es durchaus als verfrühtes Weihnachtswunder bezeichnen.

Max Franz schafft es tatsächlich in den alpinen Ski-Weltcup zurück. Bei der zweiten Abfahrt in Gröden (Samstag, ab 11.45 im LIVE-Ticker >>>) wird der 36-Jährige erstmals dem 16. März 2022 wieder an einem Rennen teilnehmen. Das gibt Franz via Instagram bekannt.

Eine unglaublich lange Leidenszeit

Im November 2022 brach sich der Speed-Spezialist beim Training in Copper Mountain beide Beine. Fünf Operationen musste er über einen langen Zeitraum über sich ergehen lassen.

Das letzte Weltcup-Rennen von Franz ist allerdings noch länger her. Am 16. März nahm an der Abfahrt von Courchevel teil. 1.375 Tage bzw. drei Jahre und über neun Monate später gibt es nun das Comeback.

"Jetzt ist es für mich so weit. Ich darf mein Comeback geben in der Gröden-Abfahrt. Ich bin super happy, dass ich diese Stufe jetzt auch genommen habe und mich da runterhauen darf", sagt der Rückkehrer via Instagram und richtet auch einen Dank an seine Unterstützer:

"Danke fürs Daumendrücken in den letzten drei Jahren. Drückt's mir auch jetzt die Daumen und genießt es!"

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Max Franz Gröden Herren-Abfahrt