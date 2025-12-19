Saisonende! Norwegischer Skistar musste sich Knie-OP unterziehen

Bitterer Ausfall in der Olympia-Saison!

Der Norweger Alexander Steen Olsen musste sich aufgrund anhaltender Kniebeschwerden einer Operation unterziehen und fällt somit den Rest der Saison aus. Auch die Olympischen Spiele sind damit kein Thema für den 24-Jährigen. Das gibt er per Instagram bekannt.

"Eine extrem schwierige Entscheidung"

Er habe bereits seit Längerem mit Knieproblemen zu kämpfen gehabt und musste sich als letzten Ausweg dem Eingriff unterziehen. Dieser erfolgte bereits vor zwei Wochen. Zuvor verpasste der Norweger bereits den Saisonauftakt.

„Das war eine extrem schwierige Entscheidung, vor allem mit Blick auf die Olympischen Spiele. Sie finden nur alle vier Jahre statt“, sagt Olsen gegenüber NRK.

Des Weiteren betont er: "Ich werde nächstes Jahr schneller und erfahrerner als je zuvor zurückkommen".