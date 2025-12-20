Warum LIVE dabei sein?
Schweizer Doppelsieg in Gröden! Franjo von Allmen schlägt Marco Odermatt. Für den ÖSV setzt es neuerlich eine Enttäuschung. Alle Zeiten und das Endergebnis:
Die Schweiz dominiert den Abfahrts-Klassiker in Gröden nach Belieben.
Franjo von Allmen nutzt einen seltenen Fehler von Top-Favorit Marco Odermatt (+0,30) bei der Ciaslat-Einfahrt eiskalt aus und rast mit einer spektakulären Fahrt zu seinem vierten Weltcupsieg. Das Stockerl komplettiert mit Respektabstand der Südtiroler Florian Schieder (+0,98).
Während die Eidgenossen jubeln, fahren die Österreicher erneut hinterher. Bester ÖSV-Athlet ist überraschend Andreas Ploier, der mit Startnummer 50 auf den elften Rang rast. Die Routiniers enttäuschen hingegen: Vincent Kriechmayr landet nach Fehlern im oberen Teil nur auf Platz 13, Daniel Hemetsberger wird 19.
Für den emotionalen Höhepunkt sorgt Max Franz. Drei Jahre nach seinem schweren Sturz feiert der Kärntner sein lang ersehntes Weltcup-Comeback. Dieses endet zwar mit einem Ausfall, für Franz steht jedoch das positive Gefühl, endlich wieder im Starthaus gestanden zu sein, im Vordergrund.
