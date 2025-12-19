Startliste für die Abfahrt der Männer in Gröden

Am Samstag steht in Gröden ein echter Klassiker im Männer-Ski-Weltcup auf dem Programm (ab 11:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Stefan Babinsky wird dabei mit Startnummer 3 als erster ÖSV-Athlet auf die Piste gehen, Vincent Kriechmayr folgt mit Nummer 14.

Daniel Hemetsberger (17), Max Franz (31) und Otmar Striedinger (32) sind ebenfalls mit dabei. Stefan Rieser kommt mit der 46, es folgen Andreas Ploier (46) und Vincent Wieser (47).

Die Schweizer Topfavoriten Marco Odermatt und Franjo von Allmen gehen mit den Nummern 6 bzw. 7 ins Rennen.