Der alpine Ski-Weltcup nähert sich dem Saisonende.

In Sun Valley steht am heutigen Samstag die letzte Abfahrt in diesem Winter auf dem Programm (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Eröffnet wird das Rennen von der Österreicherin Ariane Rädler, die starken Italienerinnen Sofia Goggia und Federica Brignone kommen mit den Nummer 6 bzw. 8. Das Duo kämpft mit der Steirer Conny Hütter, die mit Startnummer 14 ins Rennen geht, um die kleine Kristallkugel.

Ebenfalls mit dabei sind auch noch die beiden ÖSV-Läuferinnen Mirjam Puchner (18) und Christina Ager (23).

Die Startliste für die Frauen-Abfahrt in Sun Valley: